شكرا لمتابعة خبر عن العاملون عن بعد لن يستفيدوا من خدمات برنامج العمل المرن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مصدر مطلع ببرنامج "العمل المرن" بأن العامل "عن بعد" لن يستفيد من خدمات البرنامج، إضافة إلى عدم أحقية من استحق على «تقاعد» أو «تقاعد مبكر» الاستفادة من البرنامج.

وأكد المصدر على عدم أحقية المستفيدين من «ساند» من الحصول على خدمات البرنامج أيضا، إلى جانب إلزام المنشآت الراغبة في توظيف سعوديين، تحت بند «عمل مرن» بتخصيص وظيفتين كحد أدنى ضمن البرنامج متابعا بأن المرحلة الحالية لا توجد بها عروض أو تقديم للوظائف عبر الموقع الإلكتروني، إذ تقتصر خدمات البرنامج حاليا على قيام الشركات بإرسال عروض الوظائف، وتمكين الأفراد من التواصل مع المنشآت بالخارج بحسب عكاظ.

وتابع المصدر بشأن موعد احتساب العامل ضمن برنامج العمل المرن، بين القائمون على البرنامج أنه سيتم احتساب الموظف في نطاقات المؤسسة في الأسبوع التالي من إكمال الموظف 168 ساعة عمل لمدة 4 أسابيع.