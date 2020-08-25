استشاري أمراض معدية يعلق على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا للمرة ثانية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سميح غزال، اليوم الثلاثاء، على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 للمرة الثانية.
وقال الدكتور سميح غزال: " تسجيل أول إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد وبدون أعراض حدث نادر جدا"؛ مضيفًا: " عدم وجود أعراض قد يفسر أنه في الثانية تواجد الفيروس عرضا عند عمل المسحة".
وتابع استشاري الأمراض المعدية أن: " هذا وارد وكونه لم يحدث أعراض فهذا بفضل المناعة من الإصابة الأولى.. أرى أن الحدث إيجابيا ولا يدعو للقلق. التزام الجميع وقاية للمجتمع".
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