شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية يعلق على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا للمرة ثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سميح غزال، اليوم الثلاثاء، على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 للمرة الثانية.

وقال الدكتور سميح غزال: " ‏تسجيل أول إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد وبدون أعراض حدث نادر جدا"؛ مضيفًا: " عدم وجود أعراض قد يفسر أنه في الثانية تواجد الفيروس عرضا عند عمل المسحة".

وتابع استشاري الأمراض المعدية أن: " هذا وارد وكونه لم يحدث أعراض فهذا بفضل المناعة من الإصابة الأولى.. أرى أن الحدث إيجابيا ولا يدعو للقلق. التزام الجميع وقاية للمجتمع".