شكرا لمتابعة خبر عن نسبة وفيات الشباب نتيجة الحوادث المرورية تنخفض إلى أدنى مستوياتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، أن نسب الوفيات نتيجة الحوادث المرورية من الشباب في المملكة ضمن الفئة العمرية (18 - 30 سنة) وصلت إلى أدنى انخفاض لها في عام 2019 لتحقق %30.3 منذ عام 2015.

ووصلت نسبة الشباب الذكور في الفئة العمرية (18 - 30 سنة) المتوفين جراء الحوادث المرورية %26.7 من إجمالي الذكور المتوفين نتيجة الحوادث المرورية، فيما بلغت نسبة وفيات الإناث %3.6.

وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية، المنهجية التي تسير عليها المملكة في تحسين السلامة المرورية؛ وذلك من خلال برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وبمشاركة القطاعات ذات الصلة، ما يسهم في توحيد الجهود وسرعة الإنجاز.