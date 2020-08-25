شكرا لمتابعة خبر عن نسبة وفيات الشباب نتيجة الحوادث المرورية تنخفض إلى أدنى مستوياتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، أن نسب الوفيات نتيجة الحوادث المرورية من الشباب في المملكة ضمن الفئة العمرية (18 - 30 سنة) وصلت إلى أدنى انخفاض لها في عام 2019 لتحقق %30.3 منذ عام 2015.
ووصلت نسبة الشباب الذكور في الفئة العمرية (18 - 30 سنة) المتوفين جراء الحوادث المرورية %26.7 من إجمالي الذكور المتوفين نتيجة الحوادث المرورية، فيما بلغت نسبة وفيات الإناث %3.6.
وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية، المنهجية التي تسير عليها المملكة في تحسين السلامة المرورية؛ وذلك من خلال برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وبمشاركة القطاعات ذات الصلة، ما يسهم في توحيد الجهود وسرعة الإنجاز.
كانت هذه تفاصيل خبر نسبة وفيات الشباب نتيجة الحوادث المرورية تنخفض إلى أدنى مستوياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.