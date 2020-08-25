توضيح من وزارة الموارد البشرية بشأن «المساعدة المقطوعة»

الوزارة بيَّنت آلية متابعة الطلب
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية متابعة مقدمي طلبات الاستفادة من برنامج «المساعدة المقطوعة».
جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل تلقته عبر «تويتر»، بشأن الموعد المحدَّد لنزول مستحقات المتقدمين على البرنامج، والتصرُّف الأمثل في حالة مرور ثلاث سنوات على موعد التقديم.
وقالت الوزارة، إنَّه في حالة التقدم على برنامج «المساعدة المقطوعة»، فعلى مقدم الطلب الانتظار؛ حيث لا يوجد وقت محدد للصرف، مشيرةً إلى إمكانية متابعة حالة الطلب من خلال الرابط (اضغط هنا)
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