«الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة في 3 مناطق خلال ساعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن طقس اليوم الثلاثاء، تكوُّنَ سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، ورياحًا سطحية نشطة على مناطق؛ الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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