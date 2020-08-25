«الأحوال المدنية»: تسجيل «الأجنبية» عقد زواجها شرط لإتمام إجراءات ابنها

أكدت ضرورة التسجيل الرسمي

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية تسجيل الأجنبية (المتزوجة من سعودي) لواقعة الزواج؛ لضمان إنهاء الإجراءات الرسمية المتعلقة بابنها. جاء ذلك ردًا من «الأحوال المدنية»، على تساؤل وردها عبر موقع «تويتر»، من مقيمة قالت فيه: «أنا أجنبية متزوجة من سعودي ورُزقت ولدًا منه، وعمره الآن سنة، علمًا بأنّ زواجي كان عن طريق شيخ ولا يوجد عقد رسمي، فما هي الإجراءات المطلوبة لإنهاء أوراق ولدي واستكمال التطعيمات المطلوبة له بهذا السنّ». فيما قالت الوكالة: «إنه يلزم تسجيل واقعة الزواج أولًا» (كشرط لأنهاء الإجراءات المتعلقة بالابن). Advertisements اقرأ أيضًا: الأحوال المدنية: يمكن التفويض في 7 خدمات للمستفيدين

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