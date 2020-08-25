الحيزان يتوقع انخفاض واعتدال درجات الحرارة بعدد من المناطق

توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، درجات حرارة مائلة للبرودة، اليوم الثلاثاء، في مناطق المملكة.

وقال «الحيزان»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ درجات الحرارة مائلة للبرودة ساعات الليل وفجر الثلاثاء والصباح الباكر شمالًا، ومعتدلة في بقية القطاعات، وحارة وسط النهار إجمالًا، ومعتدلة على المرتفعات. مشيرًا إلى هبوب رياح نشطة على المدينة المنورة والمناطق الغربية، والمرتفعات، والكويت وتوقعات بهطول أمطار بنسب عالية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، فرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير.

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وأشارت إلى أنَّ الحالة الجوية، تمتدّ إلى الباحة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وجازان، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

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