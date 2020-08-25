هل صاحب العمل مُلزَم بالتأمين العائلي على الزائر؟ الضمان الصحي يُجيب

استفسار لمُقيم سوري..
أوضح مجلس الضمان الصحي أن صاحب العمل غير مُلْزَمٍ بالتأمين على «الزائر» لأحد الموظفين لديه.
وذكر المجلس –عبر حسابه على تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، إنه «لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين على الزائر، وإنما يطبق عليه شروط وثيقة التأمين على الزائرين».
وكان أحد المقيمين من الجنسية السورية وجّه استفسارًا، قال فيه «هل صاحب العمل ملزم بالتأمين العائلي للموظف السوري؟؛ حيث إن العائلة قدمت للمملكة بتأشيرة زيارة منذ عام 2013 ويتم التأمين لها ضمن بوليصة الشركة سنويًا ولكن على حساب الموظف، علمًا أن الزائر السوري مستثنى ويعامَل معاملة المواطن السعودي».
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