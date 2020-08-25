السعودية اليوم / أكثر من 70000 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القصيم



بريدة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

قدمت عيادات "تطمن " في منطقة القصيم خدماتها لـ "70162" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت صحة القصيم أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

10:45ت م

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بريدة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن " في منطقة القصيم خدماتها لـ "70162" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.وأوضحت صحة القصيم أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:45ت م0036

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