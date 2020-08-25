

نجران 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

قدمت عيادات "تطمن" ومركز " تأكد" في منطقة نجران خدماتها لـ 12217 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن .

وخصصت 8 عيادات " تطمن " في منطقة نجران لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس "

كما خصصت مركز " تأكد" للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بعد حجز موعد في تطبيق "صحتي " حيث يتم تقديم خدمة الفحص للمستفيدين من خلال مسارات دون الحاجة لمغادرتهم السيارات، لافتةً إلى أهمية تلك الفحوصات في إيضاح مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

// انتهى //

10:21ت م

0032



نجران 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" ومركز " تأكد" في منطقة نجران خدماتها لـ 12217 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن .وخصصت 8 عيادات " تطمن " في منطقة نجران لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس " كورونا " المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.كما خصصت مركز " تأكد" للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بعد حجز موعد في تطبيق "صحتي " حيث يتم تقديم خدمة الفحص للمستفيدين من خلال مسارات دون الحاجة لمغادرتهم السيارات، لافتةً إلى أهمية تلك الفحوصات في إيضاح مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.// انتهى //10:21ت م0032

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 12 ألف مستفيد من خدمات عيادات" تطمن " ومركز " تأكد " في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.