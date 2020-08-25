السعودية اليوم / عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة نجران تطلق أولى دوراتها التدريبية عن بُعد



نجران 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أطلقت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة نجران، أمس أولى دوراتها التدريبية عن بُعد لعضوات هيئة التدريس بمختلف الكليات وفروع الجامعة بعنوان "تفعيل أدوات المحتوى على نظام البلاك بورد "، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتهدف الدورة إلى تمكين عضوات هيئة التدريس من التعرف على مفهوم نظام التعلم الإلكتروني الذي يتيح إمكانية ممارسة التعليم عن بُعد، وكذلك إطلاعهن على مكونات الصفحة الرئيسة، وتحديث البريد الإلكتروني وتغيير كلمة المرور، إضافة إلى رفع المقررات الإلكترونية باستخدام أدوات متعددة، إلى جانب إضافة رابط إلكتروني ،والعديد من مكونات البلاك بورد.

وأوضحت وكيلة العمادة الدكتورة، سمر الحربي أن عدد المسجلات في الدورة ٥٦ متدربة من مختلف الكليات، منوهة بأهمية حضور دورات البلاك بورد، التي تهدف إلى تحسين وإتقان العملية التعليمية في ظل جائحة

// انتهى //

09:56ت م

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نجران 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأطلقت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة نجران، أمس أولى دوراتها التدريبية عن بُعد لعضوات هيئة التدريس بمختلف الكليات وفروع الجامعة بعنوان "تفعيل أدوات المحتوى على نظام البلاك بورد "، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.وتهدف الدورة إلى تمكين عضوات هيئة التدريس من التعرف على مفهوم نظام التعلم الإلكتروني الذي يتيح إمكانية ممارسة التعليم عن بُعد، وكذلك إطلاعهن على مكونات الصفحة الرئيسة، وتحديث البريد الإلكتروني وتغيير كلمة المرور، إضافة إلى رفع المقررات الإلكترونية باستخدام أدوات متعددة، إلى جانب إضافة رابط إلكتروني ،والعديد من مكونات البلاك بورد.وأوضحت وكيلة العمادة الدكتورة، سمر الحربي أن عدد المسجلات في الدورة ٥٦ متدربة من مختلف الكليات، منوهة بأهمية حضور دورات البلاك بورد، التي تهدف إلى تحسين وإتقان العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا وتجاوز العقبات.// انتهى //09:56ت م0028

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