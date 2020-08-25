السعودية اليوم / تسجيل 60975 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند



نيودلهي 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 60.975 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 3.167.323 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 58.390 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.405.585 حالة .

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09:55ت م

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نيودلهي 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 60.975 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 848 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 3.167.323 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 58.390 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.405.585 حالة .// انتهى //09:55ت م0027

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