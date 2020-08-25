

نور سلطان 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

سجلت كازاخستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 184 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في كازاخستان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 104.902 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 93.405 حالات .

// انتهى //

09:50ت م

0025



نور سلطان 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجلت كازاخستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 184 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 807 حالات تعافي .وأفادت السلطات الصحية في كازاخستان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 104.902 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 93.405 حالات .// انتهى //09:50ت م0025

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كازاخستان تسجل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.