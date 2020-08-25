السعودية اليوم / إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم مكة تعقد اللقاء الإرشادي الأول عن بُعد " ‏مدرستي الافتراضية"



مكة المكرمة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد أمس اللقاء الإرشادي الأول" ‏مدرستي الافتراضية" للأسبوع التمهيدي و التهيئة الإرشادية للطالبات عن بُعد، نفذته وحدة الإرشاد التربوي تحت إشرف مديرة إدارة التوجيه والإرشاد حورية اللحياني وبحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري.

واستهدف البرنامج مديرات مكتب التعليم ومشرفات التوجيه والإرشاد، وذلك بهدف إعداد الطالبات للمرحلة الدراسية الجديدة بحيث يتوافق مع البيئة التعليمية والظروف الحالية، وأن يتكون لدى الطالبة اتجاه إيجابي نحو المدرسة في المرحلة الجديدة عن بُعد، وأن تندمج الطالبة مع عناصر البيئة التعليمية من خلال وسائل التواصل المتاحة

وأن تتعرف على بعض مظاهر النمو في المرحلة العمرية لها، وتتعرف على حقوقها وواجباتها في المحيط المدرسي عن بُعد.

وكشفت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد عن أهمية ‏التهيئة الإرشادية حيث جرت العادة بأنه خلال الأسبوع الأول في العام الدراسي لدوام طلاب وطالبات مدارس التعليم العام حكومي/ أهلي، تستقبل فيه المدارس الابتدائية طلاب الصف الأول الابتدائي وفق برنامج تربوي إرشادي لتسهيل انتقالهم من محيط الأسرة إلى بيئة ومجتمع المدرسة، مبينةً أن الأسبوع التمهيدي يهدف إلى تهيئة الطالبات نفسياً واجتماعياً وتربوياً للتكيف مع البيئة المدرسية الجديدة، مبينة بأن إدارة تعليم مكة قد نظمت البرامج الإرشادية والنفسية لتهيئة الطالبات خلال الأسبوع التمهيدي عن بُعد.

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