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تقييم: مناقصة لمراكز تقدير أضرار المركبات في 3 محافظات
البدء باستقبال الطلبات في المدينة وأبها والأحساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” عن البدء باستقبال طلبات الراغبين في إنشاء وتشغيل مركز تقدير أضرار المركبات في المدينة المنورة وأبها ومحافظة الأحساء.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه المراكز ستسهم في اختصار وتسهيل إجراءات تقدير أضرار المركبات، ورفع مستوى المهنيّة في تقارير التقدير وضبطها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، يساعد في ذلك منظومة متكاملة تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة، حيث عملت (منظومة تقدير) على أتمتة الإجراءات وتحويلها من 18 خطوة ورقية في عدة مواقع إلى 3 خطوات في مركز واحد، يستطيع المستفيد من خلاله إنهاء جميع عمليات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقاريره لشركة التأمين.
وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات الراغبين في الاستثمار بإنشاء وتشغيل المراكز سيكون عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.taqeem.gov.sa حتى يوم 17 سبتمبر القادم.
وأشارت إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية في التوسع في إنشاء وتشغيل مراكز تقدير أضرار المركبات من خلال إشراك القطاع الخاص الذي سيعمل ضمن اشتراطات فنية ومواصفات قياسية أعدتها الهيئة.
وقالت الهيئة إن منظومة تقدير التي تم تدشينها بشكل رسمي نهاية 2018 بالشراكة بين الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” والإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي، قدمت خدماتها حتى نهاية شهر يوليو 2020 لأكثر من مليون مركبة من خلال 9 مراكز معتمدة في الرياض والدمام والخبر وجدة، كما يتم حاليا إنشاء مراكز لتقدير أضرار المركبات في مدينتي مكة المكرمة وبريدة بما يحقق أهداف هذه المنظومة ويحقق خدمات أفضل للمستفيدين.
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