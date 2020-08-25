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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (08 - 07 - 2020) و(15 - 07 - 2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 06 / 01 / 1442هـ، الموافق 25 / 08 / 2020م.
جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.شركة مركز إيداع الأوراق المالية إيداع
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة بالريالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (08 - 07 - 2020) و(15 - 07 - 2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 06 / 01 / 1442هـ، الموافق 25 / 08 / 2020م.
جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
09:02 AM
الشركة: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (08 - 07 - 2020) و(15 - 07 - 2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 06 / 01 / 1442هـ، الموافق 25 / 08 / 2020م.
جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.
، "إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة بالريال ،
المصدر : الخليج 365
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