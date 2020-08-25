محمد بن مسعود - الدمام - "الغذاء والدواء": استدعينا صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات. وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. هيئة الغذاء والدواء هيئة الغذاء والدواء الجوف.. ضبط مستودع غير مرخص ومصادرة 1400 كجم من المنتجات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25 قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات. وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. Advertisements 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 08:58 AM "الغذاء والدواء": استدعينا صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه "الغذاء والدواء": استدعينا صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات. وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. ، الجوف.. ضبط مستودع غير مرخص ومصادرة 1400 كجم من المنتجات ،

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