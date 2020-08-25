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الجوف.. ضبط مستودع غير مرخص ومصادرة 1400 كجم من المنتجات

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محمد بن مسعود - الدمام - "الغذاء والدواء": استدعينا صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات.

وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

الجوف.. ضبط مستودع غير مرخص ومصادرة 1400 كجم من المنتجات

هيئة الغذاء والدواء

الجوف.. ضبط مستودع غير مرخص ومصادرة 1400 كجم من المنتجات

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات.

وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442

08:58 AM

"الغذاء والدواء": استدعينا صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات.

وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

، الجوف.. ضبط مستودع غير مرخص ومصادرة 1400 كجم من المنتجات ،
المصدر : الخليج 365

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