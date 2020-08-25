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قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات.
وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
هيئة الغذاء والدواء
الجوف.. ضبط مستودع غير مرخص ومصادرة 1400 كجم من المنتجاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات.
وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
08:58 AM
"الغذاء والدواء": استدعينا صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات.
وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
، الجوف.. ضبط مستودع غير مرخص ومصادرة 1400 كجم من المنتجات ،
المصدر : الخليج 365
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