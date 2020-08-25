، قلق على مستقبل أبنائها.. "أم سريحة خليص" تعاني ضعف الاتصالات والإنترنت ،

محمد بن مسعود - الدمام - برج واحد في القرية يحتاج إلى تطوير حتى يتمكن الطلاب من متابعة تعليمهم عن بعد

يعاني أهالي قرية أم سريحة بمركز أم الجرم التابع لمحافظة خليص، ضعف شبكة الجوّال والإنترنت بشكل مستمر، وسط تخوفهم من عدم مقدرة الطلاب والطالبات من متابعة دروسهم عن بعد.

وتلقت "الخليج 365" شكاوى عديد من أهالي قرية أم سريحة بمركز أم الجرم، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد على مستقبل أبنائهم وبناتهم، بعد أن أصبح التعليم عن بعد، والعام الدراسي أوشك على بدايته، وشبكة الجوّال والإنترنت ضعيفة بقريتهم، ولا تؤدي الغرض المطلوب؛ حيث يوجد في القرية برج لإحدى شركات الاتصال، لكنه عديم الفائدة، يحتاج إلى تطوير حتى يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم.

وناشد عديد من أهالي القرية، هيئة الاتصالات وشبكة المعلومات وشركات الاتصال، إنهاء معاناتهم المستمرة، مع ضعف الشبكة وانقطاع الإنترنت قبل بدء العام الدراسي الجديد.