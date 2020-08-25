محمد بن مسعود - الدمام - إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري". وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result.حرس الحدود المديرية العامة لحرس الحدود إعلان نتائج القبول النهائي بحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-25 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري". وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result. Advertisements 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 08:25 AM إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف" إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري". وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result. ، إعلان نتائج القبول النهائي بحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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