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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، ورياحاً سطحية نشطة على مناطق (الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، جازان).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد
"الأرصاد": رياح نشطة على الشرقية والقصيم والرياض ونجران ومكة والمدينة وجازانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-25
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، ورياحاً سطحية نشطة على مناطق (الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، جازان).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
08:11 AM
سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، ورياحاً سطحية نشطة على مناطق (الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، جازان).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": رياح نشطة على الشرقية والقصيم والرياض ونجران ومكة والمدينة وجازان ،
المصدر : الخليج 365
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