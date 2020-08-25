شكرا لقرائتكم خبر عن إلتماس كهربائي يحرق مركزاً تجارياً في نجران والان نبدء بالتفاصيل

تسبب التماس كهربائي في حريق كبير بأحد المراكز التجارية للأثاث بحي العريسة في مدينة نجران. وذكر الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم الثلاثاء أن الفرق باشرت موقع الحريق وتمكنت من إخماد الحريق دون أي اصابات. وقد اتضح ان أسبابه تعود لالتماس كهربائي.

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