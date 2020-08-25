شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم 110 ألف جلسة غسيل كلوي باليمن والان نبدء بالتفاصيل
وأسهمت هذه الجلسات التي جرت بمراكز وعيادات غسيل الكلى باليمن في رفع الضرر والتخفيف من معاناة الكثير من المرضى.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية، لتعزيز الجوانب الصحية في العديد من البلدان، خصوصًا اليمن الشقيق.
يذكر أن المركز قدّم منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي 218 مشروعًا صحيًا متنوعًا شمل جميع المحافظات اليمنية، وذلك استشعارًا منه بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يدعم 110 ألف جلسة غسيل كلوي باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.