شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثالثاً في جودة الهواء بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاربعاء أن مؤشر جودة الهواء والاشعاع في المملكة العربية السعودية صحي في جميع المناطق. واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة من بين مناطق المملكة في جودة الهواء.

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