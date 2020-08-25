مصرع عناصر حوثية حاولوا زراعة عبوة ناسفة غربي اليمن

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، إثر انفجار عبوة ناسفة عندما حاولوا زرعها على أطراف منطقة الحمينية بمديرية حيس جنوب الحديدة، غربي اليمن.

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وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن عبوة ناسفة حوثية انفجرت بعناصر الميليشيات أثناء محاولتهم زرعها في إحدى طرقات منطقة الحمينية غرب حيس، ما أدى إلى مصرع اثنين منهم على الأقل.

وأوضح، أن عناصر حوثية، حاولت الوصول إلى مكان الانفجار لإنقاذ وإسعاف زارعي العبوة بعد انفجارها، إلا أن قوات من اللواء 11 عمالقة المرابطين في المنطقة، تعاملوا معهم، وأوقعوا فيهم إصابات مباشرة.

وكان خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم في وقت سابق على أيدي القوات المشتركة وتدمير الطقم الذي كانوا على متنه شرق التحيتا جراء محاولتهم اختراق الهدنة الأممية.

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