شكرا لقرائتكم المرور: ترك الأطفال في المركبة دون مرافق مخالفة وهذه قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-25 المرور: ترك الأطفال في المركبة دون مرافق مخالفة وهذه قيمتها متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة ترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد. Advertisements وأكد المرور، أن ترك الأطفال بمفردهم في المركبة دون مرافق، يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية. وأوضحت الإدارة، أن الغرامة المالية تتراوح ما بين 300 – 500 ريال، مشددةً على أن الأطفال مسؤولية ولا يجب تركهم دون مرافق.

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