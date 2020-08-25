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2020-08-25 صور.. حريق يلتهم مركزاً تجارياً للأثاث بحي العريسة بنجران متابعات الخليج 365 - نجران باشرت فرق الدفاع المدني بنجران إخماد حريق اندلع بمركز تجاري للأثاث بسبب التماس كهربائي دون إصابات. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: أن مدني نجران تمكن من إخماد الحريق الذي اندلع بمركز تجاري للأثاث بحي العريسة بسبب التماس كهربائي، دون أي إصابات ولله الحمد. Advertisements

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