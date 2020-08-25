محمد بن مسعود - الدمام - قال: متوقع رياح من متوسطة لقوية على مناطق مكة والمدينة والكويت والإمارات توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، هطولات مطرية تشهدها عدة مناطق اليوم. وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية بدأت بالضعف؛ لكن هناك مؤشرات جيدة للأيام القادمة. وأضاف: اليوم الثلاثاء 6/ 1/ 1442هـ متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة بإذن الله، على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة واليمن وعمان وجنوب الإمارات. وتابع: متوقع اليوم الثلاثاء رياح من متوسطة لقوية على مناطق مكة والمدينة والكويت والإمارات.حالة الطقس الأرصاد أمطار 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 08:35 AM قال: متوقع رياح من متوسطة لقوية على مناطق مكة والمدينة والكويت والإمارات Advertisements "الماطرة بدأت بالضعف ومؤشرات جيدة قادمة.. الحصيني: هنا هطولات الثلاثاء "الماطرة بدأت بالضعف ومؤشرات جيدة قادمة.. الحصيني: هنا هطولات الثلاثاء توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، هطولات مطرية تشهدها عدة مناطق اليوم. وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية بدأت بالضعف؛ لكن هناك مؤشرات جيدة للأيام القادمة. وأضاف: اليوم الثلاثاء 6/ 1/ 1442هـ متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة بإذن الله، على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة واليمن وعمان وجنوب الإمارات. وتابع: متوقع اليوم الثلاثاء رياح من متوسطة لقوية على مناطق مكة والمدينة والكويت والإمارات. الكلمات المفتاحية ، "الماطرة بدأت بالضعف ومؤشرات جيدة قادمة.. الحصيني: هنا هطولات الثلاثاء ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الماطرة بدأت بالضعف ومؤشرات جيدة قادمة.. الحصيني: هنا هطولات الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.