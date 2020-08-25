محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات ارتفع إلى 52227 سجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان لها أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 52227 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1002 وفاة.فيروس كورونا الجديد 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 08:30 AM Advertisements إجمالي الإصابات ارتفع إلى 52227 نيجيريا: 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا نيجيريا: 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان لها أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 52227 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1002 وفاة. الكلمات المفتاحية ، نيجيريا: 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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