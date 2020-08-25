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أعلنت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم الثلاثاء، وفاة ثمانية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و148 إصابة جديدة.
وكانت الولاية قد سجلت أمس، 15 وفاة بسبب الفيروس و116 إصابة، وهو أقل معدل زيادة يومية للإصابات في سبعة أسابيع.
وأجبرت الزيادة في عدد الإصابات بفيكتوريا السلطات على تشديد القيود على حركة السكان، كما أمرت بإغلاق أجزاءٍ كبرى من اقتصاد الولاية.فيروس كورونا الجديد
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 08:29 AM
السلطات شددت القيود على حركة السكان وأغلقت أجزاءً كبرى من الاقتصادأستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 148 إصابة و8 وفيات بكورونا
أعلنت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم الثلاثاء، وفاة ثمانية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و148 إصابة جديدة.
وكانت الولاية قد سجلت أمس، 15 وفاة بسبب الفيروس و116 إصابة، وهو أقل معدل زيادة يومية للإصابات في سبعة أسابيع.
وأجبرت الزيادة في عدد الإصابات بفيكتوريا السلطات على تشديد القيود على حركة السكان، كما أمرت بإغلاق أجزاءٍ كبرى من اقتصاد الولاية.
، أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 148 إصابة و8 وفيات بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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