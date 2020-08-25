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أكدت الأرجنتين تسجيل 8713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الإثنين، و381 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية للإصابات والوفيات، فيما تكافح الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية زيادة العدوى.
وبعد أسابيع من الإجراءات الصارمة في العاصمة بوينس أيرس وضواحيها، قالت وزارة الصحة إن الحالات تتزايد في أقاليم أخرى في البلاد.
وتقول إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 350 ألف إصابة و7366 وفاة حتى الآن.فيروس كورونا الجديد
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 08:20 AM
381 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةالأرجنتين تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات ووفيات كورونا
أكدت الأرجنتين تسجيل 8713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الإثنين، و381 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية للإصابات والوفيات، فيما تكافح الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية زيادة العدوى.
وبعد أسابيع من الإجراءات الصارمة في العاصمة بوينس أيرس وضواحيها، قالت وزارة الصحة إن الحالات تتزايد في أقاليم أخرى في البلاد.
وتقول إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 350 ألف إصابة و7366 وفاة حتى الآن.
، الأرجنتين تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات ووفيات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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