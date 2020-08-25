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ارتفاع ملحوظ في حالات الطلاق بعد رفع منع التجول

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في أعقاب رفع منع التجول، كشفت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة العدل، عن ارتفاع نسبة صكوك الطلاق.

وأوضحت البيانات أنه بعد انتهاء منع التجول وصل عدد الصكوك في شهر ذي القعدة إلى 4079 صكا، أي أنها عاودت الارتفاع بنسبة 96.7 %.

وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة بين 117 و 289 صكا.

وكانت نسبة صكوك الطلاق قد شهدت إنخفاضًا بداية من شعبان من العام الماضي، تزامنًا مع بداية فرض منع التجول وتعليق الدوام الرسمي للجهات الحكومية بسبب تداعيات فيروس .

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