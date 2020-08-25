شكرا لمتابعة خبر عن 4 وزارات تتخذ قرارًا هامًا بشأن التأمين الطبي لمنسوبيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعتزم 4 وزارات التعاقد مع شركات مختصة لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبيها. تعتزم 4 وزارات التعاقد مع شركات مختصة لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبيها. وكشفت مصادر أن كلا من وزارة التجارة، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد التعاقد مع شركات تأمين لتقديم خدمة التأمين الطبي لمنسوبيها، بحسب الوطن. فيما تعتزم وزارة المالية توفير تأمين طبي لمنسوبي برنامج الأنظمة المالية الوطنية.

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