فحص الفيروس يدخل لقائمة متطلبات إتمام الزواج

︎ :

.



دخل فحص الفيروس المستجد بقائمة المطلوبات في إتمام مراسم الزواج، حيث اشترطت عروس على عريسها اجتياز الفحص قبل إتمام الزواج؛ فيما اعتبر البعض أنه أمراً طبيعياً ومطلوباً لضمان سلامة الأسرة وأطفالها، ولكن انتقده البعض الآخر.

وقالت عروس أصرت على إجراء الفحص: ” طلبت من أهلي إبلاغه بذلك بسبب المخاوف والقلق الذي ساورني من هذا المرض الفتاك، (الملكة) كانت بعد يومين ومدة احتضان الفايروس 14 يوما، خشيت أن يكون مصابا وينقل لي المرض”، بحسب صحيفة “عكاظ”.

ومن جانبهم، انتقد أخصائيون نفسيون مثل هذه الشروط حيث اعتبرونها تفنناً في الطلبات بغرض الظهور والشهرة، خصوصاً أنه ليس من ضمان ألا يصاب أحدهما بالعدوى من معازيم ليلة الفرح بعد اجتياز الاختبار، بينما أكدوا أن ما أحدثته الجائحة من متغيرات كبيرة وخطيرة فقد غيّرت معايير الحياة ومفاهيمها.

