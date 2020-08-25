«تقويم التعليم»: 27% من المعلمين والمعلمات في المملكة نادمين على اختيار المهنة

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كشف تقرير أصدرته هيئة تقويم التعليم والتدريب حول مشاركة المملكة الأولى في المسح الدولي للتعليم والتعلم أن 27% من المعلمين والمعلمات في المملكة نادمون على اختيار التعليم كمهنة مقارنة بغيرهم من الدول الاخرى المشاركة في المسح.

وسجلت النتائج ارتفاعاً في معدل التأثيرات السلبية لمهنة التعليم حيث قال 26 ٪ من المعلمين و38 ٪ من المعلمات في المملكة إن مهنة التعليم توثر سلباً في صحتهم البدنية مقابل 18 ٪ من المعلمين و21٪ من المعلمات.

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و أوضح التقرير بان 84 % من المعلمين في المملكة يرون أن العائق الرئيس للتطوير المنهي هو قلة المحفزات على المشاركة مقابل 48 ٪ من المعلمين في الدول المشاركة في المسح “تالس”.

ورأى 71 % من المعلمين أن نقص دعم الجهة الموظفة كان عائق مقارنة مع ما نسبته 32 ٪ في تالس، وأشار إلى أن نحو 67٪ أن تعارض جدول أعمالهم مع أوقات الدورات التدريبية كان عائق مقارنة مع 52 ٪ من المعلمين في دول تالس.

ولفت التقرير إلى مؤشرات مضطربة حول جاذبية مهنة التدريس، حيث تساءل أكثر من نصف المعلمين والمعلمات في المملكة ما إذا كان من الأفضل لهم لوعملوا في مجال آخر غير التعليم مقابل 36 ٪ من المعلمين و34 ٪ من المعلمات في دول تالس، في حين أبدى 27 ٪ من المعلمين و24 ٪ من المعلمات ندمهم على اختيار مهنة التدريس، وتعد النسب مرتفعة نسبياً مقارنة ب 11 ٪ من المعلمين و9 ٪ من المعلمات في الدول المشاركة في تالس.

