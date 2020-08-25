صورة مؤثرة تقارن بين أبناء «هنية» وأبناء فلسطين تفضح رئيس حماس

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انتشرت صورة مؤثرة تقارن بين وضع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية و أبنائه الستة، والذين بدا عليهم “رغد العيش” وبين أبناء فلسطين المصابين جراء الحرب التي لا تهدأ.

و ظهر في الصورة عدد من الشباب الفلسطيني يعانون من عجز ولا يستطيعون الحركة إلا بعكاز يستندون عليه.

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وانتقد النشطاء “هنية” وأعضاء حركة حماس..، موجهين إليه اتهام هو وجماعته بأنهم يضعون الشباب الفلسطيني في فوهة المدفع بينما يحرصون على إبعاد أبنائهم عن الهجمات التي تنفذها الحركة ضد إسرائيل.

وتنفذ حركة حماس هجمات على المستوطنات الإسرائيلية وتدفع بالشباب في المقدمة بينما يبقا الكبار في مكاتبهم.



