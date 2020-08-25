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أظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة خاصة بأحد المنازل في حي الياسمين بالرياض شخصا يقوم بالدوران حول السيارات المتوقفة في الشوارع بطريقة مريبة. Advertisements وقال مصور الفيديو إن الشخص لص يقوم بسرقة السيارات عن طريق ريموت مبرمج يقوم بتوجيهه نحو السيارات لفتحها والاستيلاء على المقتنيات الشخصية وغيرها. وبدا في الفيديو شخص يدخل سيارة من نوع “جمس” بعد أن تمكن من فتحها، وقام بعد ذلك بمحاولة فتح سيارتين، في حين لم يصدر أي بيان رسمي حول الواقعة.





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كاميرا مراقبة توثق شخصاً يتجول حول السيارات بطريقة مريبة في شارع بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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