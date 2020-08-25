أسباب هدم مسجد الربوع في جدة (فيديو)

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سلّطت قناة الإخبارية الضوء على عملية هدم مسجد الربوع في محافظة جدة، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الملف خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت القناة خلال تقرير لها، حسب ما وردها من أمانة جدة، أن عملية الهدم الجزئية تمت قبل ثلاثة أشهر بمعرفة وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك بهدف الحصول على تصريح بتوسعة مساحة المسجد من 150 إلى 500 متر مربع.
وأشارت إلى أن وزارة الثقافة سوف تتولى إعادة بناء المسجد وترميمه ليضاف إلى مجموعة المناطق الأثرية، ومن بينها جدة التاريخية، وذلك بغرض الحفاظ على المباني التي تنتمي إلى هذا الطراز.
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