إلزام جميع أنشطة بيع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، الموافق 25 أغسطس، أنشطة بيع التجزئة في السعودية كافة مُلزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضح أنه بدءا من اليوم الثلاثاء سوف تنضم قطاعات الأثاث ومواد البناء والإكسسوارات والملابس والغاز والخضراوات والفواكه والخياطة إلى القطاعات التي تم إلزامها بتوفير تلك الوسائل، مؤكدًا أنه بذلك يكتمل إلزام قطاع التجزئة كاملًا بالإجراء.

وأشار إلى أن الدفع النقدي سيظل متاحًا في تلك القطاعات، مهيبًا بالمواطنين الإبلاغ عن الأنشطة التي لا توفر وسائل دفع إلكتروني على رقم حماية المستهلك 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.