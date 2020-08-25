فيديو.. شاب يحتفل بحصوله على سند متصل إلى النبي ﷺ في القرآن الكريم

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احتفل الشاب السعودي إبراهيم بن محمد بحصوله على السند المتصل إلى النبي ﷺ في القرآن الكريم، وذلك بعد إتقانه حفظ القرآن كاملًا تجويداً ورسماً وضبطاً برواية حفص عن عاصم.

وأعرب إبراهيم عن سعادته بهذا الإنجاز، بعد أن حصل على الشهادة التي تثبت إجادته لطريقة حفظ القرآن بالتجويد والضبط التي نقلها عن النبي ﷺ 29 شخصًا حتى وصلت له.

وأضاف أن فكرة الحصول على سند متصل إلى النبي ﷺ بدأت معه منذ 6 سنوات، وبعد رمضان الماضي بدأ القراءة على شيخه إلى أن أتقن الحفظ وحصل على الشهادة، مشيرا إلى أن هذا العمل هو أعظم إنجاز له في حياته.