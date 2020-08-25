بعد رصد تلاعب في الأسعار.. فرق التجارة تنفذ حملة مشتركة على أسواق الكمبيوترات بالرياض (فيديو)

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نفذت وزارة التجارة بالتعاون مع شرطة الرياض وهيئة الزكاة والدخل، أمس (الإثنين)، جولات رقابية على أسواق الكمبيوترات للتأكد من التزامهم بالنظام.

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ونشرت الوزارة فيديو للحملة الأمنية المشتركة على عدد من محلات الكمبيوترات المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص لصيانة الأجهزة، وبيع توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى شواحن كمبيوترات وأحبار طابعات مقلدة.

وأكدت الوزارة أنها أجرت العقوبات على المحلات المخالفة واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت قناة “الإخبارية” قد سلطت الضوء خلال تقرير لها، على بعض حالات التلاعب في أسعار الكمبيوترات بعد إعلان وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد عن بُعد لفترة 7 أسابيع، مستغلين حالة الطلب المتزايد من الطلاب بالتزامن مع القرار.