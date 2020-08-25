بالصور.. أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان سكرية المذنب الحمراء

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم الذهبي لمهرجان سكرية المذنب الحمراء، والمقام بالسوق المركزي بالمحافظة بتنظيم غرفة القصيم بالشراكة مع بلدية المحافظة ولجنة التنمية الاجتماعية.

واطلع أمير المنطقة، فور وصوله على ساحة البيع والشراء داخل سوق التمور ومعروضاتها والحركة الاقتصادية، وعلى المعارض المصاحبة، ومراكز بيع التجزئة للشباب والأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات، ثمَّ التقى بعددٍ من رجال الأعمال والباعة وتجار التمور والدلالين.

وأشاد أمير منطقة القصيم بما تمتاز به محافظة المذنب من منتج عالي الجودة في السكرية الحمراء، مشيرًا إلى أنَّ ذلك التميز يعكس تفردًا في هذه النوع من أنواع التمور والتي لا يمكن أن يضاهيها في جودتها أي مكان آخر لما تمتاز به من تربة خصبة، مؤكدًا أهمية إيجاد نقاط بيع خارج المنطقة والتي أصبح وجودها مطلبًا مهمًا.

وبيَّن أمير المنطقة، أهمية استمرار مثل هذا المهرجان وتوفير فرص العمل للشباب والفتيات، بسبب الجانب الإيجابي وفائدة اقتصادية كبيرة لهم في مثل هذه المهرجانات، ومن المهم تعزيز إيجاد وتنمية المصانع التحويلية والصناعات المتفرعة المستدامة للمنتجات الزراعية، لما تمتاز به المنطقة من منتجات زراعية وتمور بجميع أنواعها، موضحًا أهمية إيجاد حملة إعلامية بالمنتج نفسة وتسويقه بشكل احترافي.