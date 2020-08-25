توضيح من «أبشر» حول رسائل «العمليات المعلقة» أثناء إتمام الإجراءات

أوضحت منصة أبشر آلية تفادي تعليق العمليات أثناء إنهاء المستفيدين إجراءاتهم للحصول على الخدمات التي تقدمها.

وتلقت المنصة استفسارًا من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي «أبشر أعمال»، بموقع «تويتر» قال فيها، إنَّه أثناء إنهاء إجراءاتها تظهر له رسالة مضمونها، «لديك عملية معلقة بدأت لهذه الخدمة الرجاء المحاولة بعد 5 دقائق، وذلك منذ أسبوع».

وطالبت المنصة، من المستفيد، تزويدها بالاسم الثلاثي ورقم الهوية وصورة من الملاحظة التي تظهر له ورقم للتواصل برسالة خاصة؛ لحلّ المشكلة.

Advertisements

وتقدِّم منصة «أبشر» الخدمات كافة في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع، ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.

اقرأ أيضًا:

3 إيضاحات من «أبشر» حول تأشيرات العمالة المنزلية وتجديد الإقامة والخروج النهائي