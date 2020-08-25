تزويد المنصة بالبيانات شرط رئيسي
أوضحت منصة أبشر آلية تفادي تعليق العمليات أثناء إنهاء المستفيدين إجراءاتهم للحصول على الخدمات التي تقدمها.
وتلقت المنصة استفسارًا من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي «أبشر أعمال»، بموقع «تويتر» قال فيها، إنَّه أثناء إنهاء إجراءاتها تظهر له رسالة مضمونها، «لديك عملية معلقة بدأت لهذه الخدمة الرجاء المحاولة بعد 5 دقائق، وذلك منذ أسبوع».
وطالبت المنصة، من المستفيد، تزويدها بالاسم الثلاثي ورقم الهوية وصورة من الملاحظة التي تظهر له ورقم للتواصل برسالة خاصة؛ لحلّ المشكلة.
وتقدِّم منصة «أبشر» الخدمات كافة في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع، ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.
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كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من «أبشر» حول رسائل «العمليات المعلقة» أثناء إتمام الإجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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