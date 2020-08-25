«المرور» يوضح طريقة استلام الرخصة في حالة تعطل إجراءات الحصول عليها عبر البريد

بيَّن إمكانية تسلمها بعد طلبها

أوضح المرور السعودي الإجراءات المطلوبة لتسلم رخص قيادة المركبات في حالة تعطل إجراءات تسلمها عبر البريد. جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للحساب الرسمي لـ «المرور»، عبر موقع «تويتر»، من أحد المستفيدين قال فيه، جدَّدت الرخصة وبعدها أردت تحديد العنوان لاستلامها عن طريق البريد السعودي لكن تعطَّل البرنامج وفاتتني خطوة اختيار الموقع لتوصيلها لي فهل توجد طريقة ثانية استلمها بها، وقال «المرور»، إنَّه بإمكان المستفيد في هذه الحالة طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها له في حال كان لديه عنوان وطني. اقرأ أيضًا: «المرور» يوضح الإجراء النظامي المطلوب في حالة قيادة سيارة الوالد

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