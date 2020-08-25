السعودية اليوم / ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 148 إصابة و8 وفيات بفيروس كورونا



سيدني 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أعلنت ولاية فيكتوريا ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان اليوم الثلاثاء وفاة ثمانية بسبب فيروس

وكانت الولاية قد سجلت أمس 15 وفاة بسبب الفيروس و116 إصابة وهو أقل معدل زيادة يومية للإصابات في سبعة أسابيع.

وأجبرت الزيادة في عدد الإصابات بفيكتوريا السلطات على تشديد القيود على حركة السكان كما أمرت بإغلاق أجزاء كبرى من اقتصاد الولاية.

// انتهى //

07:22ت م

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سيدني 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأعلنت ولاية فيكتوريا ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان اليوم الثلاثاء وفاة ثمانية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و148 إصابة جديدة.وكانت الولاية قد سجلت أمس 15 وفاة بسبب الفيروس و116 إصابة وهو أقل معدل زيادة يومية للإصابات في سبعة أسابيع.وأجبرت الزيادة في عدد الإصابات بفيكتوريا السلطات على تشديد القيود على حركة السكان كما أمرت بإغلاق أجزاء كبرى من اقتصاد الولاية.// انتهى //07:22ت م0013

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