السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة



برلين 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9277 بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة​​​. كما تعافى من الوباء أكثر من 209.3 الآف شخص من المرض بعد معالجتهم.

// انتهى //

07:17ت م

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برلين 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1278 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 234853 .أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9277 بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة​​​. كما تعافى من الوباء أكثر من 209.3 الآف شخص من المرض بعد معالجتهم.// انتهى //07:17ت م0012

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