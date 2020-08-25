السعودية اليوم / الأرجنتين تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات ووفيات كورونا



بوينس أيرس 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أكدت الأرجنتين تسجيل 8713 إصابة جديدة بفيروس

وبعد أسابيع من الإجراءات الصارمة في العاصمة بوينس أيرس وضواحيها، قالت وزارة الصحة إن الحالات تتزايد في أقاليم أخرى في البلاد.

وتقول إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 350 ألف إصابة و7366 وفاة حتى الآن.

// انتهى //

07:17ت م

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بوينس أيرس 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأكدت الأرجنتين تسجيل 8713 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم امس الاثنين و381 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية للإصابات والوفيات فيما تكافح الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية زيادة العدوى.وبعد أسابيع من الإجراءات الصارمة في العاصمة بوينس أيرس وضواحيها، قالت وزارة الصحة إن الحالات تتزايد في أقاليم أخرى في البلاد.وتقول إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 350 ألف إصابة و7366 وفاة حتى الآن.// انتهى //07:17ت م0010

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