السعودية اليوم / البيرو تتجاوز عتبة 600 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ



ليما 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

تجاوزت البيرو امس الإثنين عتبة 600 ألف إصابة بفيروس

وبات عدد الإصابات في البلاد 600.438 إصابة بعد تسجيل 6.122 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، كما أوضحت الوزارة. أمّا عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فبلغ 150 وفاة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة يومية منذ شهرين ونصف.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في البيرو إلى 27.813 وفاة.

وفي محاولة منها للحدّ من تفشّي الوباء الذي يهدّد النظام الصحّي في البلاد بالانهيار، فرضت الحكومة قيوداً على التجمّعات بالإضافة إلى حظر تجول في نهاية الأسبوع.

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06:19ت م

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ليما 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واستجاوزت البيرو امس الإثنين عتبة 600 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لكنّ حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس واصلت تراجعها، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.وبات عدد الإصابات في البلاد 600.438 إصابة بعد تسجيل 6.122 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، كما أوضحت الوزارة. أمّا عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فبلغ 150 وفاة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة يومية منذ شهرين ونصف.وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في البيرو إلى 27.813 وفاة.وفي محاولة منها للحدّ من تفشّي الوباء الذي يهدّد النظام الصحّي في البلاد بالانهيار، فرضت الحكومة قيوداً على التجمّعات بالإضافة إلى حظر تجول في نهاية الأسبوع.// انتهى //06:19ت م0007

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