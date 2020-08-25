السعودية اليوم / البرازيل تسجل 565 وفاة جديدة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

قالت وزارة الصحة في البرازيل يوم امس الاثنين إنها سجلت 17078 حالة إصابة جديدة بفيروس

وحتى الآن سجلت البرازيل ثلاثة ملايين و622861 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 115309 حالات.

// انتهى //

06:17ت م

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ريو دي جانيرو 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسقالت وزارة الصحة في البرازيل يوم امس الاثنين إنها سجلت 17078 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و565 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وحتى الآن سجلت البرازيل ثلاثة ملايين و622861 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 115309 حالات.// انتهى //06:17ت م0005

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