السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يزور محافظة المذنب ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية



المذنب 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس بزيارة لمحافظة المذنب وضع خلالها حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وعدد من المسؤولين بالمنطقة .

واستهل سموه الزيارة بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز, بقيمة إجمالية قدرها 7,500,000 ريال , واستمع لشرح عن المشروع من رئيس بلدية محافظة المذنب فهد الجلعود، حيث ينفذ بطول 1900متر وعرض 50متراً ويشتمل على مساحة لمواقف السيارات تقدر 10,686م2، و1967 شجرة، و68 عامود إنارة تجميلية، و55 عامود إنارة.

كما وضع سموه حجر الأساس لمشروع تطوير مدخلي محافظة المذنب الجنوبي والشرقي والمنفذ بقيمة إجمالية قدرها 4,650,000 ريال , واطلع على تفاصيل المشروع المشتملة على سفلتة 22,000 م2 , وتركيب 16,000 بردورات , و15,600 أنتر لوك, و72 عامود إنارة , و150 عامود إنارة تجمليه.

عقب ذلك توجه سموه للاطلاع على تفاصيل المرحلة الثالثة لمشروع التشجير في محطة التنقية الخامسة بالمحافظة, واستمع لشرح من مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي عن المشروع المرتبط بالاستفادة من مياه الرجيع في محطة التنقية الخامسة عبر سقيا الأشجار داخل المحطة وخارجها, مشيراً إلى أن المشروع يشتمل على 100 ألف شجرة في جميع مراحله.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل في تصريح له :" وضعنا اليوم حجر الأساس لمشاريع تنموية وخدمات في قطاع البلديات والمياه التي تستهدف خدمة المواطنين والرفع من الوعي البيئي عبر استزراع الأشجار في محطة التنقية الخامسة", منوهاً بالنجاح الذي تحقق من الاستفادة من مياه الرجيع بمحطة التنقية الخامسة .

وأوضح سموه أن هذه الزيارات هي منهج عمل يقوم عليه كل مسؤول, مثمناً الدعم غير المحدود من قبل الحكومة الرشيدة - رعاها الله - للقطاعات الخدمية كافة.

ولفت سمو أمير منطقة القصيم إلى أن هذه المشاريع جانب مما تقدمه الدولة من بذل وعطاء, مؤكداً أهمية العمل لكل ما يخدم المواطن في المحافظة والمراكز التابعة لها, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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06:11ت م

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