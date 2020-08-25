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2020-08-25 إعلان نتائج القبول النهائي بحرس الحدود أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة ( جندي أمن ودوريات بحري ).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر . التوظيف ) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result .

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